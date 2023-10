Il commento alla gara lo dà anche Dejan Stankovic, tecnico del Ferencvaros, a Sky Sport:

"Il sentimento prevalente è l’orgoglio perché è un campo dove è difficile fare risultato. La Fiorentina è una delle tre squadre che gioca il miglior calcio nel torneo, noi siamo sati ordinati e potevamo fare un gol in più, già nel primo tempo. Ma potevamo anche prenderne di più, nell’ultima mezz’ora. Ma questo è il calcio, non siamo venuti qua a chiuderci, abbiamo provato ed è stata una partita molto bella. Sono felicissimo perché questo è un mini campionato di 6 partite, non perdere qua è un punto guadagnato. Sono stracontento della prestazione dei ragazzi.

Sono sicuro che la Fiorentina è attrezzata per i tre fronti, noi avevamo qualche assenza, sono fiero dei 65-70 minuti dei ragazzi, sapevamo di non poter resistere per 90 minuti a questo ritmo. Ci sono errori da correggere ma eravamo pari".