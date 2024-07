C'è un nuovo Comotto in città. Dopo Gianluca della Fiorentina, ecco Christian

E' un promettente centrocampista, classe 2008, il giovanissimo Christian Comotto, figlio di Gianluca, ex Fiorentina. Christian è considerato uno dei più promettenti talenti del club rossonero e per questo il Milan se l'è assicurato con un triennale, che potrebbe portarlo fino all'esordio in serie C. Al momento dovrebbe giocare in Primavera, sottolineando anche che nella scorsa stagione Comotto Jr. Il giovane calciatore prima di passare al Milan ha fatto parte del vivaio proprio della Fiorentina.

C'è un nuovo Comotto in circolazione

Nella mattinata di oggi il Milan Futuro ha annunciato la firma del primo contratto da professionista per Christian Comotto, centrocampista classe 2008. Coetaneo di Francesco Camarda e uno dei pezzi pregiatissimi del settore giovanile rossonero, il figlio d'arte (suo padre Gianluca ha giocato diverso tempo in Serie A) militerà nella under 20 che giocherà il campionato di Primavera, con compagni e avversari di tre anni più grandi di lui.