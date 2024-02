Si è appena concluso l'anticipo del venerdì sera tra Bologna e Verona, con i padroni di casa che vincono per 2-0 contro i gialloblù.

La cronaca della gara

Ad aprire le danze allo stadio ‘Dall’Ara' è Fabbian al 27' sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Nel secondo tempo al 65' è invece Freuler, su assist di Fabbian, a spedire il pallone in porta per il gol del raddoppio dei rossoblù. Il Verona non capitalizza le poche occasioni create. tra cui un clamoroso contropiede neutralizzato dalla parata di Skorupski, e la gara si conclude così con la vittoria del Bologna. La squadra allenata da Thiago Motta sale così al quarto posto da sola a quota 48 staccando la Fiorentina di addirittura 10 punti, mentre quella guidata da Baroni rimane terzultima a 20.

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Inter 63*, Juventus 54, Milan 52, Bologna 48, Atalanta* 45, Roma 41, Lazio 40, Fiorentina 38, Torino 36, Napoli* 36, Monza 33, Genoa 30, Lecce 24, Frosinone 23, Udinese 23, Empoli 22, Sassuolo* 20, Verona 20, Cagliari 19, Salernitana 13.

(*= una partita da recuperare).