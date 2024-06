La Francia non eccelle ma supera comunque l'ostacolo austriaco. E Arnautovic...

Un autogol incredibile dell'Austria

Appena terminata la prima gara della Nazionale Francese a questi Europei. La Francia di Deschamps ha superato l'Austria di Arnautovic per 3-0. Il match è stato sbloccato a causa di un autogol assurdo di Wober che ha spedito nella propria rete un cross di Mbappé. 1-0 il parziale all'intervallo con gli austriaci pericolosi poco prima della rete francese.

L'aggiornamento del girone D

Nella ripresa, al minuto 59' è entrato Marko Arnautovic, attaccante austriaco monitorato dalla Fiorentina per l'estate. Alla fine il risultato è rimasto lo stesso del primo tempo, uno a zero. Con questo risultato, i francesi raggiungono l'Olanda in vetta al girone D, dopo il successo degli Orange per 2-1 sulla Polonia maturato ieri. L'Italia di Spalletti, invece, tornerà in campo giovedì sera, sempre alle 21:00, contro la Spagna.