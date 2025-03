Grande protagonista Nicolò Fagioli che a Dazn ha commentato la partita sua e della Fiorentina, vittoriosa per 3-0 sulla Juve:

"E’ stata una partita emozionante perché giocare contro la Juve lo è per me, so che per Firenze è una partita molto importante. L’ho vissuta da entrambi i lati e ora sono contento di aver vinto questa partita 3-0 con i miei compagni. Linea a tre? Ci siamo trovati molto bene già giovedì con il Panathinaikos ma siamo tutti forti nel reparto e meritiamo di giocare. Sono felice di avere dei compagni che mettono in difficoltà il mister ogni giorno.

La crisi della Juve? E’ un momento di difficoltà che hanno, spero ne escano in fretta però adesso devo pensare alla Fiorentina, ad arrivare più in alto possibile, in campionato e in Conference. La voglia di rivalsa c’è sempre ma fa parte dello sport, a livello personale c’è sempre la voglia di dimostrare di poter essere importante".

Poi una battuta sugli assist: "Mi sono comprato al fantacalcio, spero che me li considerino. Mi ero comprato l’estate scorsa ma non è andata tanto bene fino a gennaio (ride ndr)".