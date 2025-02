Caputo: "Questo è l'anno della consacrazione di Kean. Può migliorare ancora"

Francesco ‘Ciccio’ Caputo, ex attaccante della nazionale italiana, è intervenuto a Radio Serie A dove è stato interpellato sull'operato di Moise Kean, attaccante della Fiorentina che sta segnando a ripetizione.

“E' l'anno della sua consacrazione”

Moise Kean premiato come miglior giocatore di Fiorentina-Inter

“Penso che sia arrivato l'anno della consacrazione di Kean. Segnare tutti questi gol, al primo anno a Firenze, non era affatto scontato. Sono contento per lui perché è un ragazzo che merita: l'ho conosciuto in nazionale e posso dire che è una persona che se lo merita tutto”.

“Ha voglia di migliorare”

“Si è parlato tanto di lui fuori dal campo ma è un bravissimo ragazzo che ha voglia di migliorare. E' un giocatore forte, insomma, molto forte, secondo me”.