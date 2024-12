Marocchi: "La Juventus avrebbe dovuto vincere 4-1 contro la Fiorentina. Una partita così non la puoi pareggiare"

L'ex centrocampista della Juventus, ora commentatore televisivo per Sky, Giancarlo Marocchi, ha una sua singolare teoria sulla partita che i bianconeri hanno pareggiato contro la Fiorentina.

“Vlahovic fa discutere all’infinito, ma non lo toglierei mai dal campo - ha detto subito dopo la gara - Gonzalez, che è entrato al suo posto, è un giocatore d’attacco ma sicuramente non una punta centrale. Quello che c’è stato di buono è stata la prestazione della Juve, in alcuni tratti ma una partita come questa, con così tante occasioni create non la puoi pareggiare”.

E ancora: “Sarebbe dovuta finire 3-1 o 4-1 per la Juventus e non 2-2”.