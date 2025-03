Non si vede a Firenze ormai da mesi, era settembre quando il patron Rocco Commisso aveva fatto visita per l'ultima volta alla città di cui possiede la squadra di calcio. Di ancor prima le ultime parole ufficiali di un certo valore: con il mese di aprile il presidente della Fiorentina potrebbe tornare a fare capolino, secondo La Nazione. Non c'è solo la questione del campo in ballo ma soprattutto quella dello stadio.

Il tema della contesa sarà il secondo lotto di lavori, per i quali l'apporto economico del presidente sarà decisivo: nel frattempo però il Comune ha un anno o poco più, entro il 2026, per concludere il primo lotto di lavori, già finanziati. E il cambio di cronoprogramma dovrebbe portare al completamento della nuova Curva Fiesole e della metà di Maratona sottoposta a cantiere. A quel punto la palla potrebbe passare proprio a Commisso, che tramite il dg Ferrari e la moglie Catherine sta portando avanti una linea d'azione più morbida insieme con la sindaca Funaro.