Pruzzo: "Con Fagioli e Sohm forse Mandragora può davvero salutare. Kean? Non ho dubbi sul suo rendimento"

Roberto Pruzzo, ex attaccante della Fiorentina, è intervenuto a Lady Radio dove ha parlato della squadra che sta nascendo sotto gli occhi di Pioli fra centrocampo e attacco:

“Forse è arrivato il momento dei saluti per Mandragora”

“Quando si cambiano tanti calciatori, non è facile trovare subito la quadra. Secondo me Pioli può portare avanti lo schema tattico dell'anno scorso: i lanci lunghi per Kean funzionavano molto bene e con Fagioli nel mezzo è l'ideale come schema. Sohm? Non lo conosco granché, ma l'idea mi sembra quella di andare a cercare un giocatore strutturato fisicamente. Mandragora è arrivato a un certo punto della sua carriera dove potrebbe non essere escluso l'addio: la passata stagione è difficile da replicare…".

Sull'attacco e la Conference

“Kean? Qualche difficoltà in più lo potrebbe anche avere, ma solo perché ci sono stagioni in cui gira tutto bene e altre in cui semplicemente si rimane più tranquilli. Secondo me può mantenere quella media gol e confermarsi fra i migliori bomber del campionato. Dzeko? Può essere ancora un elemento importante, immagino che aiuterà i compagni soprattutto in Conference. La Fiorentina quest'anno deve puntare alla conquista del trofeo, è arrivato il momento dopo due finali perse".