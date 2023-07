Primi sprazzi di Parisi: un motorino nel deserto. Italiano ha tra le mani più di un semplice terzino

Nel deserto, di contenuti tecnici (causa gambe pesanti) e atmosferico (tra meteo ovviamente inclemente e assenza del pubblico) Fabiano Parisi si è messo ugualmente in mostra. Lo ha fatto nel secondo tempo del primo vero test con il Parma, dando comunque la sensazione di poter rappresentare non solo un terzino ma proprio una chiave di gioco.

I compagni l'hanno spesso cercato con ribaltamenti di fronte dove lui ha regolarmente tagliato fuori il diretto marcatore con dei controlli in corsa già orientati a far male davanti. Una spina nel fianco come si era già visto sia ad Empoli che in Under 21 e una gamba già sul pezzo e sulla carta superiore a quella di molti altri compagni. Italiano insomma ‘rischia’ di aver tra le mani più di un semplice terzino, un giocatore con doti uniche e adattabili a più contesti tattici.