La procura di Firenze indaga sulla morte di Pin: aperto un fascicolo per omicidio colposo, prassi per continuare gli accertamenti

Ansa fornisce ulteriori dettagli sull'iter intrapreso dalla procura di Firenze in merito alla tristissima notizia della scomparsa di Celeste Pin, bandiera della Fiorentina.

Come riporta l'agenzia di stampa, la procura ha aperto un fascicolo per omicidio colposo riguardo al ritrovamento di Celeste Pin nella sua abitazione fiorentina. Secondo una prima ricostruzione l'ex Fiorentina si sarebbe tolto la vita, tuttavia l'apertura del fascicolo è prassi, una necessità per far andare avanti tutti gli accertamenti del caso.