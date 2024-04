Sissoko: "Fiorentina forte, ma la Juventus ha bisogno dei tre punti. Chiesa? La maglia bianconera ha un peso diverso da quella viola"

In vista della partita di domenica tra Juventus e Fiorentina, il doppio ex Mohamed Sissoko ha parlato a tuttojuve: “Sarà una partita equilibrata, ma credo che i bianconeri siano pronti a vincerla. D'altronde i tre punti sarebbero fondamentali per loro in questo momento difficile, nonché un modo per dare seguito al successo in Coppa Italia con la Lazio”.

“La Fiorentina vorrà fare la partita”

Sulla Fiorentina: “Ovviamente anche i viola vengono da una grande prestazione, contro l'Atalanta in Coppa Italia. Quella di Italiano è sempre una squadra temibile, e lo dimostra il fatto che si ancora in corsa per tutti i suoi obiettivi. Sono sicuro che la Fiorentina andrà a Torino per fare la partita”.

“Chiesa? La Juve non è la Fiorentina”

Su Chiesa e Vlahovic: “Federico sta tornando ai livelli pre-infortunio, ma è un percorso che richiede tempo. Poi nella Juventus ci sono tante pressioni, è diverso rispetto a giocare nella Fiorentina. Inoltre lo vedo meglio come esterno che da seconda punta. Quando è Vlahovic, contro la Lazio ha segnato e si è comportato bene: sicuramente vorrà punire anche la sua ex squadra”.