Il giornalista Massimo Sandrelli è intervenuto a Radio Bruno Toscana parlando degli ultimi giorni in casa Fiorentina: “Iniziano ad esserci alcune partite serie, contro squadre che hanno un programma intenso e un disegno tattico. Si tratta di far vedere, anche dalla propria, che c'è un progetto pronto a dare risposte su dove vuole andare la Fiorentina quest'anno”.

Su Beltran: “Francamente non ho ancora capito il suo ruolo, nonostante sia a Firenze da due anni. Non è sicuramente un centravanti, forse trequartista ma non so bene la collocazione migliore. Certamente è un ragazzo che si impegna tanto e capisco che preferirebbe rimanere in Europa, però non mi pare che ci sia la fila per lui. Sohm? Può essere una garanzia importante in mezzo al campo, così sistemi un reparto cruciale”.