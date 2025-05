Il secondo tassello per la nuova Fiorentina: Cifre e dettagli dell'operazione

Come già scritto, la qualificazione alla Conference League della Fiorentina, ha fatto scattare l'obbligo di riscatto per il centrocampista, prelevato dalla Juventus, Nicolò Fagioli. E' il secondo giocatore in prestito per il quale i gigliati si avvarranno del riscatto, dopo Robin Gosens.

18,5 milioni

Oltre ai 2,5 milioni che i viola hanno dovuto pagare per il suo prestito oneroso, ci saranno da aggiungere 13,5 milioni di euro più, eventualmente, altri bonus fino ad un massimo di 2,5 milioni. In sostanza, se tutto dovesse verificarsi ci troveremmo davanti ad un giocatore pagato 18,5 milioni di euro.

Il contratto del giocatore

Fagioli, dal canto suo, ha firmato un contratto quadriennale che quindi scadrà nel giugno del 2029, che prevede un ingaggio vicino ai 2 milioni di euro a stagione. In bianconero, dove aveva rinnovato nel novembre del 2023 fino al 2028, guadagnava circa 1,5 milioni annui.