Ricordate le parole del direttore sportivo della Fiorentina Daniele Pradè nella conferenza stampa di fine stagione? “Siamo nelle mani di Moise”. E in effetti, stavolta, Kean ha la possibilità di scegliere in autonomia il proprio futuro, vista la clausola rescissoria delle prime settimane di luglio. Intanto, la Fiorentina e i tifosi attendono l'avvio del periodo valido con fiducia e speranza.

Come riportato da La Nazione, si registrano sensazioni positive sulla permanenza di Kean alla Fiorentina. Il centravanti, per ora, ha rifiutato categoricamente ogni proposta dall'Arabia Saudita vista la volontà di rimanere a competere in Europa. Ad oggi, inoltre, non sono suonati campanelli d'allarme; occhio a possibili minacce, come il Manchester United, ma attualmente c'è ottimismo.