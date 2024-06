La Fiorentina stuzzica Karlsson? Non proprio... "Voglio rimanere a Bologna". E Italiano finalmente lo potrà allenare

Era una delle richieste di Vincenzo Italiano a quanto pare, soprattutto nello scorso gennaio: si tratta di Jesper Karlsson. Ma la Fiorentina optò per la sola uscita di Brekalo.

Lo svedese è stato impiegato pochissimo a Bologna da Thiago Motta ma non sembra volersi far stuzzicare da altri interessi: ad un portale svedese ha detto infatti di voler restare in rossoblù in una recente intervista. Laddove sarà proprio Italiano ad allenarlo.