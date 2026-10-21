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Ancora a parte sia Ranieri che Atta. Ma le sensazioni verso l'Inter sono opposte

Redazione /
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Luca Ranieri
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Arrivano dal Viola Park alcuni aggiornamenti per quanto riguarda le condizioni fisiche dei giocatori della Fiorentina acciaccati in vista della gara contro l'Inter

Ancora a parte

Al rientro in campo oggi, sia Luca Ranieri che Arthur Atta hanno ancora lavorato a parte per recuperare dai rispettivi infortuni e in vista della trasferta a San Siro. 

Impressioni

Le impressioni sue due giocatori viola rimangono comunque le stesse: c'è fiducia sul recupero del difensore centrale, mentre il francese sarà ancora out nella sfida contro i nerazzurri. 

 

 

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