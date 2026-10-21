Ancora a parte sia Ranieri che Atta. Ma le sensazioni verso l'Inter sono opposte

Arrivano dal Viola Park alcuni aggiornamenti per quanto riguarda le condizioni fisiche dei giocatori della Fiorentina acciaccati in vista della gara contro l'Inter.

Ancora a parte

Al rientro in campo oggi, sia Luca Ranieri che Arthur Atta hanno ancora lavorato a parte per recuperare dai rispettivi infortuni e in vista della trasferta a San Siro.

Impressioni

Le impressioni sue due giocatori viola rimangono comunque le stesse: c'è fiducia sul recupero del difensore centrale, mentre il francese sarà ancora out nella sfida contro i nerazzurri.