Dodô fa chiarezza: "Sto bene, benissimo. Non credete a tutto quello che sentite"

Nonostante la vittoria a Venezia, in casa Fiorentina sono rimaste alcune questioni in sospeso.

Querelle Dodô

Tra queste c'è quella che riguarda Dodô, terzino destro che non ha ancora rinnovato e che potrebbe finire fuori dal nuovo progetto sportivo di Vanoli.

Le parole di Dodô

La Fiorentina ha ufficiosamente respinto la ricostruzione secondo cui il brasiliano sarebbe fuori dal progetto. Anche il giocatore ha fatto chiarezza sui social, dove ha caricato una foto scrivendo: “Sto bene, benissimo. Non credere a tutto quello che senti".