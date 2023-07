Chi va in doppia cifra per Igor se lo aggiudica e riavvicina Martinez Quarta alla Fiorentina

E' una Fiorentina in via di restyling quella che si appresta ad affrontare la prossima stagione, a partire dal reparto difensivo che ha in Igor sulla carta il primo candidato ad uscire di scena. Come sottolinea Il Tirreno se lo aggiudicherà chi tra Fulham e Brighton (o altri club a sorpresa) arriverà a offrire almeno una doppia cifra alla società viola. L'addio probabile del brasiliano dovrebbe invece confermare Quarta nella difesa di Italiano, nonostante una stagione non brillantissima alle spalle.