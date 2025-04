Mandragora e De Gea suonano la carica: "Guardiamo avanti con entusiasmo, continuiamo così per i nostri obiettivi"

E' stata bellissima la sfida di ieri sera alla Scala del Calcio. Milan e Fiorentina hanno giocato a viso aperto, concedendo tanto - quello è vero - ma dimostrando anche che non avevano niente da perdere.

Le parole di De Gea

Assoluto protagonista della serata è stato David De Gea, che non ha vinto il premio di migliore in campo (dato a Jovic, ndr) non si sa bene per quale motivo. Lo spagnolo ha commentato su Instagram la propria felicità, nonostante la vittoria sfumata all'ultimo, per la grande prova della squadra: “Bellissimo posto - Bellissima partita. Continuiamo così per le nostre ambizioni”.

Il messaggio di Mandragora

A ruota lo ha seguito Rolando Mandragora, autore del bellissimo cambio di campo che ha trovato Dodo per l'assist al bacio per Kean nell'occasione dello 0-2. Il centrocampista campano, rivitalizzato da Palladino nelle ultime settimane, ha parlato così: “È un peccato uscire da San Siro con un solo punto dopo una prestazione del genere! Ci sono però molti punti in palio ancora… quindi guardiamo avanti con entusiasmo, ma soprattutto con una grande umiltà e una grande fame! FORZA VIOLA!”.