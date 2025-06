Dalla retrocessione in C alla quasi salvezza: la Sampdoria buca due volte Christensen e conquista il primo round del play-out

Un mese di stravolgimenti per la Sampdoria, passata dalla retrocessione sul campo con il terz'ultimo posto in B al clamoroso ripescaggio per il play-out, dopo la penalizzazione al Brescia. E i doriani potrebbero aver preso il treno giusto per la salvezza perché nel match d'andata hanno battuto per 2-0 la Salernitana, guidata in porta da Christensen.

In gol nel primo tempo Meulensteen al 39' e raddoppio di Curto all'86', prima di due rossi per Borini e Stojanovic: tra cinque giorni il ritorno a Salerno, con Christensen e Amatucci, in campo per tutti i 90 minuti, che rischiano di retrocedere in C.