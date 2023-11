Champions League, dopo aver battuto il Gasp al rientro a Napoli, Mazzarri si deve arrendere ad Ancelotti. Inter pazza a Lisbona

Notte di Champions League per le squadre italiane. Napoli e Inter erano impegnate in trasferta, in due match con coefficienti di difficoltà mooolto differenti.

Com'è andata a Mazzarri

Il Napoli di Mazzarri è capitolato in casa dei Galacticos. 4-2 il risultato finale, nonostante la doppia rimonta dei campani. Alla fine sono serviti i gol di Nico Paz e Joselu per portare i tre punti al Santiago Bernabeu. Napoli resta secondo nel girone.

E il Benfica dell'ex viola Cabral?

L'Inter di Inzaghi invece ha pareggiato a Lisbona in un match che ha dell'assurdo. Prima i portoghesi sono passati sul 3-0 con una clamorosa tripletta dell'ex di turno Joao Mario, poi i nerazzurri sono venuti fuori. Alla fine ci è voluto Alexis Sanchez per pareggiare la gara (3-3) e aggiungere un punto alla formazione di Milano nel proprio girone. Novanta minuti di panchina per l'ex Fiorentina Arthur Cabral.