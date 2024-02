Lorenzo Amoruso, ex viola, ha parlato a Radio Bruno della prestazione della Fiorentina di ieri contro la Lazio: "Beltran sta iniziando a entrare nel ruolo, ieri ha fatto 3 o 4 cose molto intelligenti. Poi ieri si sono rivisti Bonaventura, Nico Gonzalez… Ma contro la Lazio si è vista una crescita generale. I biancocelesti, per quanto si sono difesi, volevano vincerla. Quando abbiamo subito il primo gol ho avuto paura vincessero la seconda partita di fila immeritatamente.

Belotti si è sacrificato tanto, così come Beltran, ma il loro sacrificio hanno dato molte più opzioni ai compagni. Al di là dei singoli, la squadra ieri era squadra. L'allenatore deve pensare al gruppo e al risultato, non ai singoli. Adesso conta vincere. Se ieri sera avessi perso la stagione era finita. Italiano in passato ha sbagliato formazioni, l'ha ammesso anche lui. Ieri è stato bravo perché ha saputo leggere la sua squadra e quello che la Lazio propone.

Nel gol preso, mi dispiace dirlo, c'è ancora una volta in mezzo Biraghi. Corre veramente molto lento nell'azione. In difesa, però, la prestazione di ieri è stata collettivamente ottima".