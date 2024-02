Pioggia di gol nella sconfitta della Fiorentina di Papalato al Torneo di Viareggio. I nigeriani del Beyond Limits espugnano il Viola Park

Punteggio scoppiettante nella sconfitta rimediata dalla Fiorentina Under 18 di Christian Papalato nell'ultima giornata del girone del Torneo di Viareggio: la squadra viola cade al Viola Park contro i nigeriani del Beyond Limits, che vincono per 6 a 4 e si prendono il primo posto nel gruppo eliminatorio. La Fiorentina passa così il turno da seconda classificata.

Primo tempo dominato dagli africani

I nigeriani partono alla grande e segnano tre reti in appena 12', grazie a tutti gli uomini del tridente offensivo. Vanno in gol in sequenza Adegboyewa, Ayodele (nella circostanza molto rivedibile Vannucchi), quindi Isaac. La Fiorentina ottiene un rigore per merito di Conti ma Padilla lo spedisce alto, quindi è Puzzoli a riaprire la gara con un gran sinistro al 38'. Gioia effimera perchè appena 2' dopo Ogundare da fuori cala il poker per la compagine africana.

Gol a grappoli anche nella ripresa

Nel secondo tempo la musica non cambia, anzi: Ogundare segna altre due reti e il Beyond Limits allunga addirittura sul 6-1. Fa doppietta Puzzoli che rende meno amara la debacle, siglando il 2-6. Quindi la reazione viola si fa veemente e negli ultimi 10’ la squadra di Papalato segna con due nuovi entrati, prima Maiorana al 79’ e poi Generali all’84’, portandosi a -2 dagli africani.

FIORENTINA (3-4-2-1): Vannucchi; Turnone, Cuomo, Bertolini; Trapani, Keita, Conti, Deli; Padilla, Puzzoli; Ofoma.

A disposizione: Leonardelli, Lopez Salgado, Renda, Lucchesi, Gozzini, Scuderi, Generali, D’Amato, Giusti, Ciraudo, Palazzesi, Vascotto, Martini, Kouadio, Maiorana, Galassi, Spaggiari. All. Christian Papalato