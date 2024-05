Il difensore della Fiorentina, Luca Ranieri, sarà uno dei giocatori che ci saranno in Grecia nella finale di Conference League che i viola giocheranno contro l'Olympiakos.

“L'ansia e la tensione ci hanno giocato un brutto scherzo”

Ed era in campo l'anno scorso nell'ultimo atto della coppa contro il West Ham: “L’ansia e la tensione dell’anno scorso ci giocarono un brutto scherzo, stavolta invece siamo più maturi. Più pronti ad affrontare una notte come quella di Atene. Uscire a cinque minuti dalla fine è stato bruttissimo, ma ero stremato…Non avrei voluto uscire per nulla al mondo, ma in quel momento davvero non potevo fare altro. Forse l’ansia e l’attesa di quella partita contribuirono a quell’infortunio, per me era la prima esperienza a quel livello e certe cose, tensioni in primis, si pagano”.

“C'è voglia di rivincita”

Dall'anno scorso Ranieri si è portato dietro qualcosa: “La voglia di rivincita soprattutto. Personale e di squadra. Abbiamo rabbia e rammarico per le due finali perse secondo me immeritatamente un anno fa, ma stavolta siamo convinti di poter scrivere una storia diversa. Io vedo una Fiorentina più matura e consapevole. Stavolta dobbiamo vincere”.

“Spinta dei tifosi fantastica”

Sui tifosi: “La spinta c’è sempre stata, fin da inizio anno, sono sempre stati con noi sia in casa che in trasferta. Per questo dico che sono stati fantastici. Sembra una cosa banale, ma non lo è affatto”.