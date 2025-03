Badelj: "Quando torno a Firenze mi sento a casa. Il saluto alla Fiesole? Rispetto chi mi ha accolto a braccia aperte qui. La mia Fiorentina..."

Anche l'ex capitano della Fiorentina Milan Badelj, attualmente in forza al Genoa, era presente ieri sera al Pepito Day al Franchi per omaggiare Giuseppe Rossi e il suo addio al calcio. Queste le sue parole a margine dell'evento ai media presenti: “Stasera sono tornato a Firenze per Pepito e non da avversario. Me lo sono goduto un po' di più (ride ndr). Sono orgoglioso di averlo avuto come compagno di squadra”.

E ancora: "Ci siamo divertiti tantissimo in campo in quella Fiorentina che era fortissima. Il mio saluto alla Fiesole dopo Fiorentina-Genoa? Voglio portare rispetto alla Fiesole che oggi è Ferrovia e a tutte le persone che mi hanno sostenuto e accolto qui a Firenze. Quando sono qui mi sento a casa".