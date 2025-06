Benedetto Ferrara, giornalista sportivo, è intervenuto durante il Pentasport di Radio Bruno per dire la sua sulla situazione relativa alla panchina della Fiorentina e sulle situazioni di mercato che si stanno delineando. Questo un estratto delle sue parole.

“La Fiorentina non può far altro che aspettare, sono tanti i nodi per prendere Pioli: al momento si sta delineando una situazione surreale, compresa l'ultima notizia della Nazionale. Ho letto che con il ritorno di Pioli potrebbe tornare anche Biraghi, mentre Gosens sembra che parta: io spero vivamente di no. La vera forza di un allenatore è la capacità di creare un gruppo unito: a Palladino in parte è riuscito, ma essendo arrivato ad agosto con una rosa incompleta è giustificabile. Pioli invece sa fare gruppo: potrebbe essere lui l'uomo giusto per rimettere ordine.”

“La Fiorentina sta facendo un mercato immaginifico: il rinnovo di De Gea, arrivato per far addolcire la storia di Palladino da parte della società, ha un peso importante. Se uno come lui accetta di stare altri 3 anni a Firenze, significa che gli hai dato delle garanzie. Ora invece concentrarsi su Kean, serve un nuovo contratto: la clausola va tolta o raddoppiata, in maniera urgente. Fatta questa, hai già due punti saldi per la prossima stagione”