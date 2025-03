C'è la Fiorentina su Casadei. Ma Cairo ha già fatto arrivare ai viola la propria risposta...

A Cesare Casadei è bastato davvero poco per conquistare tutti e per cancellare l'esperienza, negativa in termine di minutaggio in campo, con il Chelsea.

Cinque presenze in maglia granata (già 327 minuti giocati), un gol, un assist, così il centrocampista si è messo in evidenza, con il risultato immediato di conquistare in primo luogo il CT Luciano Spalletti: “Lo seguirò con grande attenzione, abbiamo bisogno di un giocatore con le sue caratteristiche”.

Tre squadre su di lui

Ma i suoi lampi italiani hanno acceso l’interesse di alcuni club, tant’è che, si legge stamani su Tuttosport, ai vertici del Torino sono già arrivati i primi interessamenti: del Milan, del Napoli e della Fiorentina. Club di prestigio e ambiziosi, che vedono nel ragazzo granata l’uomo giusto per rinforzare il loro centrocampo.

La risposta di Cairo

In sostanza queste tre società hanno voluto capire se a fine stagione il ragazzo sarà messo in vendita. Ebbene, si legge ancora sul quotidiano sportivo, a tutti è arrivata l’immediata e ferma risposta del Torino da parte del proprietario, Urbano Cairo: “Assolutamente no, non è cedibile”. Il Toro per lui ha sostenuto una spesa di 13 milioni più 2 di bonus. Ma Casadei ora vale già molto di più.