Viviano: "Kean e Dodo out? La Fiorentina ha una rosa ampia per sopperire. Sono innamorato di Fagioli, avrà un grande futuro. Su Zaniolo..."

Emiliano Viviano è intervenuto al PentaSport di Radio Bruno in vista della sfida di domani della Fiorentina contro l'Empoli, commentando il momento della squadra viola e dicendo la sua su alcuni dei membri, in particolare Fagioli e Zaniolo.

“Le assenze di Kean e Dodo non mi preoccupano molto, la Fiorentina ha una rosa ampia per sopperire. C'è da dire che l'Empoli è in difficoltà già da un po' di tempo ormai, ma penso che dopo la vittoria di Cagliari, che io non mi aspettavo, la Fiorentina ha ancora qualche chance di arrivare nell'Europa che conta. Poche, ma ha le sue chance: tanto di questo finale di campionato è nelle mani dei viola, perché ci sarà da sfidare Roma e Bologna. Guardando gli scontri diretti e il calendario delle altre, ben più tosto del nostro, penso che la partita di domani acquisisca ancora più importanza. Sottoscrivo qui e ora: se la Fiorentina trovasse sei punti contro Roma e Bologna, la Champions sarebbe garantita. Qualcuno deve pur perdere punti”

“Girone di ritorno complicatissimo per l'Empoli, che aveva iniziato benissimo e aveva una squadra solida, anche se devo dire che gli azzurri hanno raccolto meno di quanto meritavano. Sono allenati bene, ‘brutti’ da giocarci contro, ma la Fiorentina è una squadra forte che ha valori, giocatori e tantissime soluzioni: non posso non pensare che la Fiorentina vinca domani. Penso all'esperienza di Gosens, de Gea, Mandragora, gente che sa stare in campo: mi sento solo di fare i complimenti alla società per la rosa che hanno tirato su”

“A Cagliari in un campo difficile, senza il tuo attaccante, dopo tante partite e contro una squadra che se avesse vinto, avrebbe chiuso il discorso salvezza: era molto più difficile di quanto sia passato, soprattutto dopo un avvio di partita shock. Si ripartirà anche domenica dalla coppia vista a Cagliari, Gudmundsson e Beltran: i difensori dell'Empoli sono bravi in marcatura, ma potrebbero soffrire due attaccanti dinamici. La vera differenza contro queste squadre chiuse è sempre il centrocampo, che può dare soluzioni con imbucate o inserimenti vincenti. Io ad esempio sono innamorato di Fagioli, ma ancora non è nemmeno consapevole del potenziale che ha: uno come lui che gioca con facilità, personalità, a testa alta. Penso possa avere un grande futuro"

“Zaniolo? Ha avuto un'involuzione, ma io spero che rimanga e che la Fiorentina faccia l'Europa. Lui deve sentire la fiducia, ma ha delle qualità specialmente fisiche incredibili, e lui può spaccarti le partite, cosa che ai giocatori della Fiorentina un po' manca. Ha avuto tante difficoltà, ha bisogno di una piazza che gli faccia risentire la fiducia, ma andarne a trovare di migliori è difficile”