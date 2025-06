Ritorno a Firenze per uno che questa piazza la conosce bene, ovvero l'ex centravanti della Fiorentina, Luca Toni, presente alla rassegna Pitti Uomo.

Dzeko

Chi meglio di lui per parlare dell'arrivo di Dezko? “Lo conosco - ha detto - è un giocatore forte e importante. Io ho vinto la classifica marcatori a 38 anni quindi…Quando hai la fortuna di avere un giocatore così importante che si vuol mettere in gioco in una piazza come questa, vuol dire che viene con la testa giusta. Sa benissimo che lo aspettano tutti coi fari puntati, ma sono sicuro che farà bene”.

La convivenza con Kean

E poi ha aggiunto sull'attaccante bosniaco: “Lui vuol venire a Firenze per giocare, non penso che un giocatore del suo calibro possa venire per fare la riserva a qualcuno. Se la Fiorentina facesse giocare assieme Kean e Dzeko…penso che i difensori dovrebbero già cominciare a preoccuparsi. Possono fare entrambi la prima e la seconda punta, sanno creare spazi e devono avere giocatori che mettono palle in area di rigore. Kean? Faccio fatica a dare consigli, molto dipenderà dal progetto che avrà la Fiorentina e poi anche da che tipo di squadra vorrà prenderlo".

Pioli

Su Pioli: “Palladino non aveva fatto male, ma Pioli è una garanzia, ha vinto uno scudetto col Milan, avrà una gran voglia di dimostrare il suo valore. Non vai più su una scommessa, ma vai da un allenatore che ti può portare subito risultati importanti”.