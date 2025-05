Il Milan vince davanti ai propri tifosi in rivolta e sorpassa momentaneamente la Fiorentina. Guarda LA NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Da poco terminata la partita in un San Siro in subbuglio. Il Milan ha battuto il Monza 2-0 grazie ai gol di Gabbia e Joao Felix nel secondo tempo, ma a essere protagonista della serata è stata la contestazione della Curva Sud milanista nei confronti della proprietà rossonera.

“Go Home” la scritta apparsa nel settore del tifo caldo del Milan prima dell'inizio del match, con i tifosi in rivolta per una stagione deludente. Con questi tre punti il Milan sorpassa la Fiorentina in attesa della gara di domani. Si chiude qui il campionato di rossoneri e Monza, da tempo retrocesso in Serie B.

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A*

Napoli 82, Inter 81, Atalanta 74, Juventus 67, Roma 66, Lazio 65, Milan 63, Fiorentina 62, Bologna 62, Como 49, Torino 44, Udinese 44, Genoa 43, Cagliari 36, Verona 34, Parma 33, Lecce 31, Empoli 31, Venezia 29, Monza 18