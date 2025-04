E va a finire che la Fiorentina è uscita contro i campioni. Coppa Italia Primavera, scettro ceduto al Cagliari sotto gli occhi di un ex viola

Per la Fiorentina Primavera, ancora in corsa (nonostante il momento di difficoltà) per un posto nei Playoff Scudetto, è arrivato il momento di salutare la Coppa Italia Primavera. La detentrice del trofeo cede lo scettro alla squadra che l'ha eliminata durante il percorso, ai quarti di finale: il Cagliari.

La Fiorentina Primavera cede lo scettro: il Cagliari vince la Coppa Italia

All'Arena Civica di Milano, il Cagliari si aggiudica la Coppa Italia Primavera battendo nettamente per 0-3 il Milan. Tutto questo sotto gli occhi di alcune personalità di spicco del mondo dei due club, compreso l'ex Fiorentina Riccardo Sottil, ora in rossonero.