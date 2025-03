Gudmundsson, OK il calcio d'angolo è giusto. Ma l'impresa non riesce ed arriva anche il giallo per l'attaccante

Serata storta per l'Islanda che cade sotto i colpi del Kosovo ed in particolare quelli di Vedat Muriqi che segna una meravigliosa tripletta.

Retrocessione Islanda

Vince il Kosovo dunque per 3-1 (dopo essersi imposto anche all'andata per 2-1) in questo spareggio che consente alla nazionale guidata da Franco Foda di salire in Nations League B, mentre l'Islanda che presentava al suo interno l'attaccante della Fiorentina, Albert Gudmundsson, finisce in Nations League C.

Gudmundsson assist e ammonizione

Eppure la partita era iniziata bene proprio per Gudmundsson che aveva disegnato una traiettoria perfetta da calcio d'angolo per portare al gol Orri Óskarsson. Al 2' minuto islandesi avanti poi al 35', al 48' (del primo tempo) e al 79' sono arrivati i tre gol che hanno ribaltato la situazione e hanno fatto festeggiare i kosovari. Al 70' Gud ha ricevuto un cartellino giallo per proteste arrivate a seguito dell'espulsione del compagno di squadra Aron Gunnarsson.