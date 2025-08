La Gazzetta dello Sport: La grana Beltran e l'effetto domino su Ioannidis

Una pagina sulla Fiorentina presente questa mattina su La Gazzetta dello Sport.

Pagina 22

Il titolone scelto dal giornale è: “Tridente da Conference”. E ancora: “Gud, Dzeko e Kean subito titolari Pioli fa l'euro prova”. Sommario: “Il tecnico schiera insieme le tre punte con il Forest. Il gol non arriva ma il modulo dà buone indicazioni”.

Grana Beltran

In taglio basso invece si parla di mercato: “Grana Beltran, non va più al Flamengo”. Sommario: “Salta il trasferimento dell'attaccante in Brasile per 15 milioni. Effetto domino c'è la frenata per Ioannidis”.