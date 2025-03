Ernesto Poesio, giornalista del Corriere Fiorentino, ha parlato al PentaSport di Radio Bruno della partita di domani tra Fiorentina e Juventus e dell'importanza che ha, commentando anche le mosse di mercato tra le due squadre.

“Spero che la partita di giovedì abbia dato consapevolezza a Palladino, che dice di aver capito i problemi della rosa, mi aspetto miglioramenti sotto quell'aspetto. Nonostante la vittoria, giovedì un po' di sofferenza l'abbiamo subita. Credo che molto sia dovuto ai mercati che hanno modificato molto la rosa, soprattutto nel finale delle sessioni di mercato, e quindi è servito del tempo per integrare i nuovi acquisti. Detto questo, la Fiorentina fino a poco tempo fa non aveva mai subito gol negli ultimi 20 minuti, anzi, paradossalmente ad inizio stagione non andavamo nei primi tempi, come così ad Atene o a Napoli. Vedo un problema di continuità nell'arco dei 90 minuti"

“La Fiorentina è stata brava ad approfittare della confusione in casa Juventus, che ha tantii soldi e non sa bene come spenderli, come con Vlahovic e Nico Gonzalez. A me, la cessione di quest'ultimo, non ha certo fatto strappare i capelli: incostante e molto fragile, gioca solo nel suo modo, non sa adattarsi, anche con la Fiorentina è mancato in partite importanti e quindi non mi stupisce che non stia rendendo bene. Al contrario, la Fiorentina ha pescato il jolly con Kean, sicuramente la cosa migliore fatta dalla società e dall'allenatore questa stagione. Certo, c'è la clausola, speriamo sia talmente maturo da capire che non sempre andare in una grande squadra sia meglio che fare l'imperatore in una realtà più piccola come la nostra”

“Cosa mi aspetto domani? Una Fiorentina che scende in campo consapevole del peso della partita, anche dal punto di vista della classifica, è più una finale questa che quella col Panathinaikos: non puoi perdere assolutamente. Siamo appena a metà del tour de force di scontri diretti. Il punto interrogativo è sulla Juventus, chissà che squadra arriva a Firenze…”