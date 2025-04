Ha citato anche l'esperienza a Firenze Cristiano Biraghi, intervenuto ieri nel post gara del Torino, che ha pareggiato 1-1 con il Verona:

“Non voglio fare paragoni tra Firenze e Torino ma c'è una cosa che le accomuna. A Firenze siamo riusciti a fare bene dopo diverse stagioni negative, quando è scattata l'unità tra pubblico e squadra che prima invece mancava. Poi c'è stata una fiammella che ha cambiato le cose. L'ho provato a Firenze: senza coesione non si fa niente. Ho sempre reso di più in piazze passionali come Torino”.