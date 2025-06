Pioli vuole il ritorno a Firenze, starebbe aspettando la chiamata viola. Attese novità nei prossimi giorni: questa la situazione

Arrivano i primi spiragli di luce sul papabile nome del nuovo allenatore della Fiorentina. Secondo quanto raccolto da Fiorentinanews.com, i prossimi giorni dovrebbero essere quelli decisivi per la fumata bianca relativa alla scelta del nuovo tecnico.

Sembrerebbe potersi delineare un ritorno al passato: la pista più calda al momento sarebbe quella che porta a Stefano Pioli, in uscita dall'Al-Nassr, con l'allenatore originario di Parma che sembrerebbe star aspettando proprio la chiamata da parte della società, facendo della Fiorentina la sua prima scelta. Ulteriori novità in arrivo nei prossimi giorni, ma finalmente si iniziano a mettere i primi puntini sulle i in questo caos legato al nome del nuovo allenatore della Fiorentina.