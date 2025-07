Toci in attesa di una sistemazione. L'attaccante della Fiorentina viene cercato in Serie C

Tra i tanti giovani in casa Fiorentina che capiranno il loro futuro durante queste settimane di preparazione alla nuova stagione, c'è anche un attaccante rientrato alla base. Eljon Toci ha trascorso l'ultima stagione alla Pro Patria, senza lasciare un segno indelebile al club lombardo, ed è in attesa di una nuova sistemazione.

Secondo quanto riportato da Trivenetogoal.it, Eljon Toci sarebbe oggetto di desiderio delle Dolomiti Bellunesi, club appena promosso in Serie C. L'albanese di proprietà viola, dunque, rimarrebbe in categoria professionistica.