Il sorpasso che non ti aspetti: Lopez si fa spazio su Arthur ma la Fiorentina ha bisogno dello sconto del Sassuolo

Da Arthur a Maxime Lopez: è accaduto poche volte in stagione perché tra problemi fisici dell'uno e inaffidabilità dell'altro, Italiano li ha usati poco in staffetta. Eppure in questo finale di stagione il francese potrebbe superare piuttosto a sorpresa il brasiliano: nelle ultime uscite almeno, il classe ‘97 ha convinto un po’ di più. Ed ecco allora che secondo Repubblica, potrebbe materializzarsi una sua permanenza, magari ridiscussa: la Fioentina insomma vorrebbe uno sconto rispetto ai 9 milioni pattuiti con il Sassuolo in estate. Lopez però potrebbe essere uno dei centrocampisti da cui ripartire, non solo oggi a Salerno.