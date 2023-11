Calcioscommesse: arriva un altro indagato. Si tratta di un ex compagno di Tonali

S'allarga l'inchiesta della procura di Torino che sta sconvolgendo il calcio italiano.

Nell'indagine dei poliziotti della Squadra Mobile piemontese sul calcioscommesse - dopo Nicolò Zaniolo, ex Roma oggi all'Aston Villa; Sandro Tonali, calciatore del Newcastle Utd e Nicolò Fagioli, centrocampista della Juventus -, un nuovo nome è stato iscritto sul registro degli indagati.

Si tratta del difensore Alessandro Florenzi. Lo apprende l'AGI. Anche lui un ex Roma e oggi in forza al Milan. Per il calciatore l'accusa è la stessa: esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa. Ma, come per Zaniolo, anche in questo caso le presunte scommesse non sarebbero state fatte sul calcio.