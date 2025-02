Sebastian De La Fuente, allenatore della Fiorentina Femminile, ha commentato così il pareggio a reti bianche contro la Roma anche in vista dei prossimi impegni con la Coppa Italia e la Poule Scudetto.

“Le ragazze sono state molto compatte difensivamente, contro squadre come la Roma servono queste prestazioni. Potevamo sblocccarla, ma queste partite sono molto legate agli episodi come la scorsa partita contro l'Inter: oggi era importante fare punti e ritrovare la compattezza che abbiamo dimostrato di avere, ora dobbiamo fare un ulteriore passo avanti per continuare con la Poule Scudetto"

"Dopo un grande girone di andata, il che non è scontato in un campionato così tirato, abbiamo trovato delle difficoltà nel girone di ritorno perdendo qualche punto qua e là come col Como e Sassuolo: adesso arrivano partite dove serve essere perfette e concretizzare le occasioni che hai. Volevamo arrivare più vicini alla zona Europa, ma con 24 punti in gioco le possibilità ci sono e siamo anche in semifinale di Coppa Italia: bilancio positivo pure se non siamo in un momento magnifico, se facciamo meglio della Poule Scudetto dell'anno scorso allora sarà un bilancio molto positivo”

“Gara di oggi importante anche in prospettiva, perché vai a fare partite con squadre forse più attrezzate di noi, ma sappiamo di dover ripartire da quelle convinzioni che abbiamo messo in campo oggi. Abbiamo tutte le carte in regola per giocarcela, dobbiamo ripartire per andare a fare intanto un'ottima semifinale in casa, e poi fare ulteriori passi avanti anche in campionato: dovremo essere perfetti in tutto pur essendo consapevoli dei nostri mezzi”