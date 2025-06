Un saluto commovente quello di Michael Kayode ai colori viola, che dopo essere stato riscattato dal Brentford ha detto definitivamente addio alla Fiorentina. Queste le sue parole scritte in un post su Instagram:

“È partito tutto da qui, da questa città, da questa maglia, ma soprattutto da voi. Non bastano delle semplici parole per descrivere tutto ciò che abbia provato in questi anni. Mi avete accolto dal primo giorno, standomi accanto costantemente facendomi sentire a casa.

Ringrazio voi tifosi, la società, i mister, i miei compagni della primavera e della prima squadra che mi hanno fatto crescere in questo percorso viola meraviglioso. Ringrazio Firenze per avermi dato l’opportunità di portare questa maglia con orgoglio e lealtà fino alla fine. Grazie Firenze è stato un onore rappresentarti. Per sempre un fiorentino”.