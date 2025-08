E Kessiè che fine ha fatto? Strada battuta solo durante lo stallo per Sohm ma le pretese dell'ivoriano hanno fatto deragliare la Fiorentina

C'era anche Frank Kessié sui taccuini dei dirigenti viola, d'altronde il suo periodo migliore al Milan lo visse proprio con Pioli in panchina. L'ivoriano però all'Al-Ahli guadagna sui 14 milioni di euro e l'opzione è valsa solo come suggestione mentre l'affare Sohm era un po' in fase di stallo, scrive il Corriere dello Sport.

La Fiorentina poi è decisamente deragliata sulle richieste del centrocampista, oggi in Arabia, che pur riducendosi l'ingaggio avrebbe sforato i parametri viola. Con l'accelerata decisiva su Sohm poi, Kessié è sparito definitivamente dai radar.