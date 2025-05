De Bruyne-Napoli, ci siamo. La firma del fuoriclasse belga può arrivare entro 48 ore

Kevin De Bruyne si avvicina sempre di più al Napoli. Le firme e gli accordi definitivi potranno arrivare entro due giorni, dopo il - quasi - annuncio di ieri del presidente De Laurentiis. Per il belga, ex colonna del Manchester City, è pronto un contratto di tre anni.

Gli avvocati del giocatore belga sono in Italia

I suoi avvocati sono in arrivo in Italia per definire la trattativa, come riporta Matteo Moretto: "Kevin De Bruyne verso il Napoli. I legali del calciatore belga sono in arrivo a Napoli per definire la trattativa da un punto di vista burocratico. Le parti si aspettano di concludere l’affare e arrivare alle firme entro le prossime 48 ore". Dopo lo Scudetto, il Napoli è subito pronto a calare un colpo da 90.