Tra i tanti giocatori ed ex giocatori presenti questa mattina a Pontedera per le finali regionali FIGC di calcio paralimpico c'era anche l'ex portiere della Fiorentina Francesco Toldo. Queste alcune delle e sue dichiarazioni a Radio Bruno:

“Sono tematiche a me molto care, ma credo a tutto il mondo sportivo: lo sport non deve essere soltanto competizione ed arrivare primi, con gli altri che sono degli asini. Questi ragazzi dimostrano che aggregazione e sport aiutano molto, come allegria ed altruismo. Ci restituiscono veramente tanto rispetto ai valori che insedia ci sono nel calcio. E' normale che anche per loro conti molto vincere ma non la priorità, per loro conta molto anche divertirsi e passare una giornata tutti insieme. E quando ti parlano lo fanno con il cuore e ti restituiscono delle emozioni che forse nella vita quotidiana stiamo un po' dimenticando”.

“Questi ragazzi sono una cosa meravigliosa: la loro purezza d'animo è unica”.

Ha anche aggiunto: “Qui si respirano valori importanti. I ragazzi ti avvicinano senza filtri e ti vengono a salutare: ti accorgi che non ti farebbero mai un dispetto. Sono persone molto franche, ragazzi che hanno le loro problematiche ma le superano con la loro purezza d'animo. I ragazzini portieri mi vengono vicino e mi chiedono qualche consiglio, per questo provo ad aiutarli in qualche modo. E' la comunicazione che è alla base di tutti, sono loro che vengono da me a chiedere aiuto senza alcun problema”.

“Ogni anno che passa la Fiorentina cresce: i risultati arriveranno”

Ha poi parlato di Fiorentina: “Come ho già ripetuto tanto volte ultimamente seguo veramente poco il calcio. Per quello che vedo però la Fiorentina è sempre in netto miglioramento: ogni anno che passa vedo che le scelte che vengono fatte sono sempre piu azzeccate. Poi hanno una struttura ed una società presente e attenta ad ogni minimo particolare, già aver fatto un centro sportivo del genere aiuta a svilupparti. I risultati piano piano stanno arrivando, ogni anno si arriva in fondo e si lanciano grandi allenatori. Firenze è un ambiente piacevole e fertile in questo momento”.