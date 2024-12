L'allenatore della Fiorentina Raffaele Palladino ha parlato a Sky Sport in vista della gara contro il Lask di Conference League di domani: "La partita di domani per noi è fondamentale e decisiva. Dobbiamo arrivare tra le prime 8, è questo il nostro obiettivo. Domani affrontiamo una squadra molto organizzata che ce la metterà tutta per metterci in difficoltà. Il rischio è quello di andare in campo e concedere delle disattenzioni che possono costarci caro, come successo in Coppa Italia. Le squadre in Conference League sono complicate da affrontare, ma abbiamo preparato bene la gara".

E ancora: "Cataldi ha preso un colpo alla caviglia domenica, ma contiamo di recuperarlo per il Bologna. Gudmundsson e Kean stanno bene, Moise partirà dall'inizio. Per Albert stiamo cercando di fargli trovare la forma migliore, non dobbiamo avere fretta di buttarlo in campo ma gradualmente serve fargli trovare la condizione migliore. Abbiamo tanti giocatori forti sulla trequarti".

E infine: "Sono molto ambizioso, i ragazzi stanno dando tutto in questo momento. Loro vogliono essere competitivi sempre, noi vogliamo giocarcela con tutti. È tutto molto bello, dobbiamo continuare così per stupire ancora. Stiamo sognando e continuiamo a farlo".