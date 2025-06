La Nazione: una strada in salita fino a luglio

Sul QS de La Nazione in prima pagina: “Pioli e poi Kean: tutto a luglio. Il via è a Cagliari”. A pagina 4 in taglio alto: “Pioli, l'ingaggi, la stretta di mano… virtuale. Avvocati a lavoro per ‘liberarlo’ dall'All-Nasr”, in taglio basso: “Kean, 24 giorni per riscrivere il futuro (in viola). La clausola di 52 milioni tenta il Manchester”. A pagina 5: “Da Cagliari all'Atalanta. Viola, cavalcata da brividi” e di spalla: “E fra Gila e Topo Gigio è (ri)spuntato Stefano”.