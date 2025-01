Fiorentina, senti Cairo: "Sanabria? Per noi è un giocatore importante e un attaccante di qualità, credo che resterà"

Urbano Cairo, presidente del Torino, è stato intervistato nel post-partita di ieri sera, quando la sua squadra ha battuto il Cagliari per 2-0. Queste le parole del patron granata a CalcioNews24 sul mercato del Torino, che comprende anche Sanabria, obiettivo viola.

“Ci sono tante trattative avviate, fin troppe, adesso dobbiamo chiuderne qualcuna senza aspettare l'ultimissimo giorno di mercato. Uscite? Non lo so, ci manca un attaccante e non è una ricerca banale, io non voglio fare uscire nessuno. Sanabria è un giocatore molto importante per noi, anche se non sta giocando, credo proprio che resterà al Toro: con noi ha fatto sempre bene, è un attaccante di qualità che segna molto anche in nazionale”.