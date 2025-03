Giuseppe Barone ricorda Joe a un anno dalla sua scomparsa: "Difficile imparare a vivere senza di te, ma sento ancora la tua influenza ogni giorno"

Quest'oggi il mondo Fiorentina ricorda Joe Barone, esattamente un anno dopo la sua scomparsa. Lo ha fatto anche suo figlio, Giuseppe, con un lungo messaggio pubblicato sui social in memoria del padre.

Il messaggio di Giuseppe Barone in memoria del padre Joe

“Caro papà, oggi è passato un anno da quando ci hai lasciato e sembra ieri. Volevo parlarti da un po' di tempo ormai... niente è più lo stesso senza di te. Il tuo amore e il tuo sostegno sono stati una presenza costante nella mia vita. Anche se non ci sei più fisicamente, la tua influenza è ancora con me ogni singolo giorno. Le esperienze quotidiane, che sono diventate speciali grazie a te, sono qualcosa che porto sempre con me. Quest'anno è stato un viaggio impegnativo per imparare a vivere senza di te, ma nel frattempo sono cresciuto in modi che non avrei mai pensato possibili. Voglio che tu sappia che sto bene, papà. Penso a te tutto il tempo e a tutti quei momenti che abbiamo condiviso insieme. Grazie, papà, per essere sempre stato lì per me, non importa cosa. Ti amo, papà, e terrò sempre vivo il tuo ricordo nel mio cuore. Finché non ci incontreremo di nuovo”, questo il messaggio di Giuseppe in memoria di suo padre Joe Barone.

Ecco il post pubblicato su Instagram: