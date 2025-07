Una settimana di contatti e incontri: Pradè e Goretti vogliono dare un nuovo impulso al mercato della Fiorentina

Sarà una settimana intensa per il mercato della Fiorentina quella che si apre oggi. Sette giorni fatti di contatti e incontri, perché Pradè e Goretti vogliono provare a dare nuovo impulso.

Ma prima di comprare giocatori il club vorrebbe piazzare almeno un paio di esuberi, visto che ce ne sono, eccome in rosa.

Una lista lunga

Barak, Brekalo, Christensen, Nzola, Ikone, Infantino, Kouame, Sabiri, probabilmente anche Sottil, la lista è lunga in questo senso. Alcuni hanno richieste, altri invece sono molto difficili, per tante ragioni, da piazzare altrove.

Non solo vendite

Però non c'è una Fiorentina fossilizzata sulle vendite, anzi. A dimostrare questo fatto ci sono anche i movimenti per l'attacco che ci sono stati nelle ultime ore. Un periodo questo di piena operatività per i dirigenti viola.